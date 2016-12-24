Коммунальщики пойдут по крышам

Основное внимание в Саранске в ближайшие дни будут уделять уборке ледяных наростов и снега с кровель многоквартирных домов, а также оперативному устранению наледи с тротуаров.

Такую задачу перед всеми службами поставил мэр города Петр Тултаев на оперативном совещании в понедельник в Администрации Саранска.

В том случае, если управляющие компании не предпринимают своевременные меры по очистке крыш МКД от ледяных навесов и сосулек, Административно-техническая инспекция мэрии выдает предписания.

«Снега много, с наступлением теплой погоды начнется обильное таяние, поэтому, что касается уборки кровель от сосулек и снежных наростов, всем нужно быть начеку», - сказал Петр Тултаев.

Качество уборки входных групп и очистку кровель торгово-офисных помещений проверяют сотрудники Департамента перспективного развития.

«За прошлую неделю мониторинг проводился на Химмаше - на улицах Севастопольской, Короленко, Лихачева, Косарева, Гожувской и проспекте 70 лет Октября. По ненадлежащей уборке входных групп выдано 4 предписания, составлен один протокол. Кроме этого, выдано 31 предписание о приведении фасадов нежилых и торгово-офисных помещений в надлежащий вид с наступлением благоприятных погодных условий», - рассказал директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов.

Глава города акцентировал внимание руководителей структурных подразделений на том, чтобы они были на связи в круглосуточном режиме. - «Мы все должностные лица, на звонки нужно отвечать, в том числе и в выходные дни. Вопросы возникают разные: и по уборке города, и по проблемам конкретного дома».



