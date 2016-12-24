Коммунальщики пойдут по крышам

«Концы в воду»
За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин получил 8 лет колонии строгого режима
Основное внимание в Саранске в ближайшие дни будут уделять уборке ледяных наростов и снега с кровель многоквартирных домов, а также оперативному устранению наледи с тротуаров.
Такую задачу перед всеми службами поставил мэр города Петр Тултаев на оперативном совещании в понедельник в Администрации Саранска.
В том случае, если управляющие компании не предпринимают своевременные меры по очистке крыш МКД от ледяных навесов и сосулек, Административно-техническая инспекция мэрии выдает предписания.
«Снега много, с наступлением теплой погоды начнется обильное таяние, поэтому, что касается уборки кровель от сосулек и снежных наростов, всем нужно быть начеку», - сказал Петр Тултаев.
Качество уборки входных групп и очистку кровель торгово-офисных помещений проверяют сотрудники Департамента перспективного развития.
«За прошлую неделю мониторинг проводился на Химмаше - на улицах Севастопольской, Короленко, Лихачева, Косарева, Гожувской и проспекте 70 лет Октября. По ненадлежащей уборке входных групп выдано 4 предписания, составлен один протокол. Кроме этого, выдано 31 предписание о приведении фасадов нежилых и торгово-офисных помещений в надлежащий вид с наступлением благоприятных погодных условий», - рассказал директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов.
Глава города акцентировал внимание руководителей структурных подразделений на том, чтобы они были на связи в круглосуточном режиме. - «Мы все должностные лица, на звонки нужно отвечать, в том числе и в выходные дни. Вопросы возникают разные: и по уборке города, и по проблемам конкретного дома».
За убийство приятеля 32-летний Денис Кирдяпкин получил 8 лет колонии строгого режима
В минувшую субботу, 27 февраля, врио Главы РМ Артём Здунов продолжил знакомиться с особенностями развития муниципальных территорий Мордовии. На...
Артёму Здунову представлен новый прокурор Мордовии Василий Щербаков
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
Свыше 50 процентов поставок в рамках госзакупок идет из-за пределов Мордовии
На Ковылкинском электромеханическом заводе начальник бюро цветных металлов «заработал» на «откатах» почти полтора миллиона рублей
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой...
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
5 марта в региональном отделении общественной организации «Российские студенческие отряды» состоялся финал конкурса «Мисс и Мистер...