522 аварийные ситуации на объектах ЖКХ

Куда девались десятки миллиардов?
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ
18 марта Врио Главы республики Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения Мордовии. В режиме видеоконференции на связи с Саранском были заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров и заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ольга Сердюк. На коллегии обсудили основные итоги года и стратегические цели развития отрасли, механизмы реализации национальных проектов.
Артём Здунов отметил, что ЖКХ - это наиболее приближенная к людям сфера. От ее надёжности зависит качество жизни каждого человека в регионе независимо от его статуса и места жительства. Лидер Мордовии заявил, что проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства республики сегодня достаточно, но самая главная – это высокая изношенность инфраструктуры – более 70%. «За прошлый год в Мордовии было зарегистрировано 522 аварийные ситуации, из которых 63 – серьезные. Для решения вопроса износа необходимы значительные инвестиции. В этом плане федеральные программы предоставляют большие возможности, также мы можем привлекать средства по новым технологиям инвестирования», - сказал Артём Здунов.
При поддержке Минстроя России сейчас формируется комплексный план развития коммунальной инфраструктуры Мордовии. Врио Главы республики поручил завершить его доработку и направить основные силы и средства на строительство и модернизацию инфраструктуры, оформление в муниципальную собственность бесхозяйных объектов и введение в эксплуатацию объектов незавершенного строительства.
В ходе заседания заместитель министра строительства и ЖКХ РФ отметил, что в районах Мордовии остро стоит проблема с обеспечением населения чистой питьевой водой. Республика находится в «зеленом списке» федерального проекта «Чистая вода»: это означает, что все контракты на проведение работ уже заключены. Кроме того, федеральный центр готов увеличить объемы финансирования. «Если есть готовая проектно-сметная документация, мы в этом году можем рассмотреть вопрос финансирования», - сказал Максим Егоров.
В прошлом году с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства республика заключила договор на реализацию проекта по реконструкции канализационного коллектора №2 в Саранске. Общая стоимость проекта свыше 500 млн. рублей, в том числе 300 млн. - средства Фонда ЖКХ.
Заместитель руководителя Фонда Ольга Сердюк отметила, что в республике успешно реализуется программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья при действенной поддержке госкорпорации. В 2021 году планируется расселить почти 15 тысяч кв. метров аварийного жилья из 85 многоквартирных домов, признанных аварийными. Новое жилье получат 830 человек.
В завершение заседания Артём Здунов поручил определить стратегические направления для министерства ЖКХ на предстоящий период, которые наиболее важны для людей. Речь идет о своевременной подготовке документов для участия в программах переселения из ветхого и аварийного жилья, участия во всех федеральных проектах и программах, позволяющих реконструировать сети, особенно водопроводно-канализационные, благоустраивать города и населенные пункты. Руководитель региона напомнил, что вместе с муниципальными властями МинЖКХ должно внедрить стандарты качественного ремонта дворовых территорий, а также найти новые подходы к работе управляющих компаний. «Не отвечающим требованиям потребителей - не место на рынке услуг!» - резюмировал Артём Здунов.
Артём Здунов сделал интригующие заявления на заседании коллегии судей РМ
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