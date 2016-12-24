В Саранске вновь задумались о проведении пивного фестиваля

Наш город

Мэр столицы Мордовии Петр Тултаев поручил профильному структурному подразделению Администрации города проработать вопрос об организации пивного фестиваля в Саранске.

«Мы год назад и перед чемпионатом мира по футболу хотели провести, но не получилось. Мероприятие было проведено, но в несколько другом формате. Эту тему мы уже прорабатывали, давайте вернемся к ней, - сказал градоначальник. - Речь идет не о пьянке, а о дегустации пива. Проработайте этот вопрос с юридической стороны - возможно ли проведение такого фестиваля у нас в Саранске. Производители у нас есть. Площадки рассмотрите разные».

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