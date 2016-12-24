Речевые информаторы в городских муниципальных автобусах просто сломались

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В саранских СМИ 14 марта появилась информация о том, что в городских муниципальных автобусах вновь замолчали речевые информаторы.
Глава города Петр Тултаев на оперативном совещании задал вопрос начальнику Транспортного управления, соответствует ли эта информация действительности.
«Эта информация изложена некорректно. Речевые информаторы в салонах подвижного состава муниципального предприятия никто не отключал. Есть единичные случаи неисправности такой техники в салонах подвижного состава. В настоящее время из выпускаемых ежедневно на линию 100 единиц троллейбусов и автобусов речевые информаторы неисправны в четырёх. На выход из строя речевого оборудования влияет ряд факторов, однако после обнаружения неисправности заявка незамедлительно подаётся в сервисную службу, с которой муниципальное предприятие «Горэлектротранс» заключило договор», - доложил Игорь Белорунов.
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