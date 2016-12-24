В результате реализации проекта рост производительности труда составил 15 %

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В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Мордовии реализуется региональный проект «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Он предусматривает повышение эффективности работы предприятий при содействии Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). В Мордовии специалисты ФЦК, начиная с 2019 года, работают на 10 промышленных предприятиях: ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Биохимик», АО «Рузхиммаш», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ООО «Кадошкинский электротехнический завод», АО «Медоборудование», ООО «Эпромет», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ОАО «Лато», АО «Лидер-Компаунд».
В 2020 году эксперты ФЦК запустили проект еще на 4 предприятиях региона, среди которых ООО «Мордовагромаш», АО «Мордовцемент», ООО «Хелиос-Ресурс» и ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ САРАНСК».
С 2018 года в Мордовии функционирует Региональный центр компетенций в сфере производительности труда (РЦК) на базе Фонда развития промышленности республики. Под руководством экспертов РЦК работают: АО «Тепличное», АО «Оптиковолоконные системы», ООО «ЭМ-Кабель», МП «САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ», МП г.о. Саранск «Горэлектротранс», ООО «КЗ «Цветлит», ПАО «Электровыпрямитель», ООО «НПО «НефТехГазМаш».
В результате в ООО «КЗ «Цветлит» удалось увеличить производительность труда на линии по производству кабеля СИП на 20 %; в АО «Оптиковолоконные системы», в числе прочего, сокращено время процесса изготовления оптического волокна (комплектно по преформам) на 76,4 % (с 42,3 до 10 суток). Рабочая группа ПАО «Электровыпрямитель» трудится на третьей площадке предприятия по потоку процесса производства аппарата B-ОППД-3,15к-1,4-0,2, потребителем которого является РЖД. Предварительные итоги диагностики позволяют говорить о возможности повышения производительности труда на участке сварки в 2,5 раза.
Проект также предусматривает возможность самостоятельной реализации мероприятий с помощью консультантов. Этим воспользовались: ОАО «АСТЗ», ООО «ВКМ - Сталь», АО «Консервный завод «Саранский», АО «СТЗ», ПАО «КЭМЗ», ОАО «Ламзурь», ЗАО «Плайтерра», ПАО «Саранский ДСК», ООО «ЭМ-КАТ», ООО «Мордоввторсырье», ООО «ЭМ-ПЛАСТ».
В марте 2020 года начала работу фабрика процессов на базе Мордовского университета.
В результате реализации проекта рост производительности труда (средние показатели в потоках-образцах) составил 15 %, создаются условия для реального повышения заработной платы. Рост выработки товарной продукции - 10 %, или плюс 250 тыс. руб. продукции на 1 работника, занятого в потоке, в годовом исчислении. Сокращение себестоимости производимой продукции (в потоках-образцах) за счет материальных и трудовых затрат - на 2-10 %. Рост производственных возможностей предприятия за счет организационных мер по оптимизации производственных потоков (без привлечения дополнительных инвестиций в приобретение оборудования) - от 30 млн руб. до 1 млрд руб.
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