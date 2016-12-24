В Мордовии в этом году будет запущена платформа «Госуслуги. Решаем вместе»

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что данная платформа обратной связи (ПОС) запустится во всех субъектах страны до конца 2021 года.

Она позволит организовать взаимодействие местных властей с населением сразу по четырем направлениям. В первую очередь это обработка обращений, которые граждане могут подать через портал «Госуслуги». Также на новой платформе будут проводиться онлайн-опросы и обсуждения социально значимых тем.

Два других направления связаны с работой в соцсетях – это ведение пабликов органов госвласти, а также каналов в мессенджерах, и отслеживание инцидентов.

«При формировании Координационного центра Правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения, – заявил Дмитрий Чернышенко. – Функционал ПОС позволяет решить эту задачу. И руководители цифровой трансформации должны осуществлять клиентский сервис работы платформы, в том числе отслеживая качество отработки обращений граждан, формируя матрицу системных проблем для дальнейшего принятия органами власти своевременных и грамотных управленческих решений. Важная опция для граждан на цифровой платформе – это возможность отследить статус обработки обращения, а также оценить по итогам качество полученного ответа или решения».

Внедрение платформы обратной связи в России началось еще в 2019 году. За прошедшее время в ней было создано больше 16,5 тысяч личных кабинетов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и т.д. Поступило больше 340 тысяч сообщений, проведено голосований более чем по 400 проектам и около 1,5 тысяч опросов. Органы местного самоуправления пилотных субъектов обсудили с гражданами около 470 проектов нормативных правовых актов по вопросам местного значения.

В Мордовии на сегодняшний день подавляющее количество министерств, ведомств и районных администраций имеют личные кабинеты в системе ПОС. С момента запуска платформы в нашей республике, который состоялся в мае прошлого года, местные власти рассмотрели больше 2 тысяч обращений, поданных через сайт «Госуслуги» и мобильное приложение «Госуслуги. Жалобы».

В 2020 году платформа также использовалась федеральными органами исполнительной власти. Например, на портале «Госуслуги» созданы сервисы, через которые граждане могут сообщить о трудностях с вакцинацией от COVID-19 и проблемах с вызовом скорой помощи. Минпросвещения РФ разместил на портале сервис для получения обратной связи от родителей учеников младших классов по вопросам горячего питания в школах.

Платформа «Госуслуги. Решаем вместе» создается по поручению Президента России в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».