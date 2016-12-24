В Саранске прошла первая в этом году сессия депутатов горсовета

Наш город

Заседание городских народных избранников началось с вручения удостоверение депутата Василию Катаскину, который, в соответствии с законодательством, утвержден на вакантную должность депутата по Единому пропорциональному избирательному округу вместо Дениса Нижегородова, сложившего полномочия по собственному желанию.

Затем депутаты приняли решение о вынесении на публичные слушания отчета об исполнении бюджета Саранска за 2020 год. Публичные слушания состоятся 9 апреля в 17:00 в Большом зале Администрации Ленинского района.

Также на сессии утвердили решение о стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, размер которых с 1 февраля 2021 года в совокупности составит 6 424 рубля 98 копеек. Выплачивается эта сумма из бюджетов Пенсионного фонда и фонда социального страхования по заявлению.

Депутатами на сессии рассмотрен вопрос о внесении изменений в перечень категорий граждан, которым предоставляется служебное жилое помещение муниципального жилищного фонда. Проект решения был вынесен на обсуждение в связи с изменениями в федеральном законодательстве. Согласно принятому решению служебные жилые помещения могут предоставляться сотрудникам, замещающим должности участковых уполномоченных полиции, и членам их семей на период замещения сотрудниками указанных должностей.

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