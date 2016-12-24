В городе формируется реестр участников ярмарки выходного дня

В Саранске с 13 марта возобновляют работу ярмарки выходного дня. Торговые ряды расположатся на традиционных местах в микрорайонах города по следующим адресам: на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей № 26», на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), на ул. Косарева в районе домов № 76, № 78, № 80, включая парковку напротив магазина «СПАР», а также на парковке у РДК (на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической).

Глава города Петр Тултаев напомнил, что во время проведения ярмарок выходного дня в обязательном порядке должны быть соблюдены все меры безопасности, обозначенные Роспотребнадзором: участники перед началом работы пройдут «утренний фильтр», между торговыми местами должно быть выдержано расстояние, всеми должен соблюдаться масочно-перчаточный режим.

Как доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова, в настоящее время формируется реестр участников ярмарки, организационные вопросы решаются в рабочем порядке.