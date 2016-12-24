Проезды во дворы саранских домов требуют расчистки от скопившегося снега

Во вторник на оперативном совещании в Администрации города руководители профильных структурных подразделений докладывали мэру Саранска о ходе уборки.

Как отмечалось, муниципальные предприятия работают в штатном режиме - ведется расчистка проезжих частей, вывозится снег с улиц, тротуары обрабатываются противогололедными материалами. При этом по уборке придомовых территорий есть замечания - хотя дворники работали и в выходные дни, по отдельным адресам с проездов во дворы нужно вывозить скопившиеся снежные массы.

Петр Тултаев подчеркнул, что при резких сменах погоды нужно заблаговременно сметать снежную кашу, посыпать реагентами. - «Это текущая работа, и героизм из этого делать не нужно. Уборка города должна проводиться в постоянном режиме. Муниципальные парковочные зоны нужно расчищать так, как положено. Руководителям, которые курируют уборку, в кабинетах сидеть нечего. По земле ходить нужно чаще».

Кроме этого, мэр поручил проводить своевременную уборку сосулек с кровель домов и торгово-офисных зданий. Административно-техническая инспекция в рамках своих полномочий и законодательства должна привлекать к ответственности те организации, которые не принимают меры по уборке ледяных наростов.