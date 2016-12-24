Контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима в Саранске ослаблять не будут

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В Саранске продолжаются мероприятия, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. В постоянном режиме ведется мониторинг объектов торговли, сферы услуг, аптек.
«За прошедшую неделю проведен мониторинг соблюдения установленных профилактических мер в 113 объектах. Проверялось соблюдение масочно-перчаточного режима в магазинах, на рынках, в парикмахерских, точках общественного питания и аптеках. По результатам рейдов составлен один акт фиксации нарушений. В магазине «Магнит», который расположен по адресу: улица Косарева, д. 76, продавец, находясь без перчаток, обслуживала покупателя, который был без маски и перчаток», - доложила на совещании в мэрии начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.
Продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте. «С 1 по 5 марта проверено 344 единицы общественного транспорта, на месте устранено 189 замечаний, на пятерых нарушителей составлены протоколы», - сообщил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. Также продолжаются проверки легкового такси. За минувшую неделю проверено 44 машины, на месте устранено 17 замечаний, из них 10 - водителями, на одного водителя составлен протокол за нарушение установленных профилактических мер.
Управляющие компании проводят санитарную обработку мест общего пользования в многоквартирных домах. В ходе мониторинга возникающие замечания устраняются в короткие сроки.
Глава города Петр Тултаев отметил, что все рейдовые мероприятия должны быть продолжены. - «Пока не пришел день и час, когда мы можем сказать: «Все - маски снимаем, рейды не проводим!». Также должна продолжаться санитарная обработка подъездов. С обратной связью, как минимум - от домкома. Все эти мероприятия делаем не ради отчетов, а ради дела и ради здоровья».
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