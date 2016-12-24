Масленица 2021

В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой устроят фольклорные проводы зимы.

ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА

11.00-16.00 - «Праздник в объективе» - масленичный фотопроект: все желающие смогут сделать фото на память с ростовыми куклами, возле веселых тантамаресок.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ПАРКА

11.00-13.00 - «Саранск, гуляй, зиму провожай!» - праздничный концерт с участием:

- Шоу-группа «Diva»;

- Вокальной студии «Горожане»;

- Вокальной студии «Республика»;

- Театра народной песни «Отрада»;

- Народный ансамбль песни «Млада».

АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ

11.00 - «Масленичная ярмарка» - выставка-продажа изделий народных промыслов, декоративно-прикладного и художественного творчества. Сувенирные ряды.

ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК

11.00 - «Сударыня Масленица» - выставочный проект

СКВЕР ЗА ПАМЯТНИКОМ В.И. ЛЕНИНУ

10.00-16.00 - «Масленичные торговые ряды». Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару, блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики-баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет узнать его рецепт. Работа тематических павильонов-шатров.

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ - НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ САРАНКИ

11.00 - Масленичный маршрут «Веселой Радуги» - веселые песни, розыгрыши, сюрпризы.

ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ

11.00-12.00 - «Масленица весела, всех на игры увела!» - игровое представление скоморошьего потешного театра

12.00-14.00 - «Народный фольклор» - шоу-программа:

- МолоДЕТСКИЕ забавы;

- Фольклорно-танцевальная битва «БлинDanc»;

- Частушечный каламбур;

- Игры нашего двора;

- Шутихи, говорушки, потешки да загадки;

- Заклички и песни о Масленице.

14.00 - «Масленица турнир объявляет! На молодецкие забавы приглашает!» - конкурсно-игровое действо.

14.30-16.00 - «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!» - праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск.

ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА

11.00 - «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!» - праздничный концерт.

12.00 - «Масленица шумит, народ веселит!» - театрализованное представление с участием скоморохов и ряженых, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы):

Игры, веселые хороводы, масленичные забавы;

шуточные колядки.

Городок игр и развлечений (площадка возле Летней эстрады)

14.00 - «Прощай, Масленица!» - театрализованно-игровое действо.

Сжигание чучела «Зимы».

14.15-17.00 - «Гуляй, душа - Масленица пришла!» - праздничный концерт.

САРАНСКИЙ ЗООПАРК

12.00-15.00 «Широкая Масленица» - музыкально-театрализованная программа:

- Масленица «Музыкальная»;

- Масленица «Игровая»;

- Масленица «Спортивная»;

- Масленица - Рукодельница;

- Сжигание чучела «Зимы»;

- Масленица «Танцевально-хороводная»;

- Масленица «Потешная» (исполнение песен под гармонь и баян, народные переплясы с ряженым медведем, конкурсы частушек).