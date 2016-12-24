Масленица 2021

Мы должны быть готовы к любой ситуации»
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
В ближайшее воскресенье (называемое на Масленицу прощенным) в Городском парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина обширной праздничной программой устроят фольклорные проводы зимы.
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА
11.00-16.00 - «Праздник в объективе» - масленичный фотопроект: все желающие смогут сделать фото на память с ростовыми куклами, возле веселых тантамаресок.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВХОД ПАРКА
11.00-13.00 - «Саранск, гуляй, зиму провожай!» - праздничный концерт с участием:
- Шоу-группа «Diva»;
- Вокальной студии «Горожане»;
- Вокальной студии «Республика»;
- Театра народной песни «Отрада»;
- Народный ансамбль песни «Млада».
АЛЛЕЯ МАСТЕРОВ
11.00 - «Масленичная ярмарка» - выставка-продажа изделий народных промыслов, декоративно-прикладного и художественного творчества. Сувенирные ряды.
ПУШКИНСКИЙ УГОЛОК
11.00 - «Сударыня Масленица» - выставочный проект
СКВЕР ЗА ПАМЯТНИКОМ В.И. ЛЕНИНУ
10.00-16.00 - «Масленичные торговые ряды». Главное угощение праздника - вкуснейшие, с пылу с жару, блины (фигурные, ажурные, с припеком), ватрушки, бублики-баранки, калачи из печи, медовые пряники, а также другие масленичные вкусности и горячий, ароматный чай из самовара. Каждый выберет себе угощение по вкусу и сможет узнать его рецепт. Работа тематических павильонов-шатров.
ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ - НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ САРАНКИ
11.00 - Масленичный маршрут «Веселой Радуги» - веселые песни, розыгрыши, сюрпризы.
ФОНТАННАЯ ПЛОЩАДЬ
11.00-12.00 - «Масленица весела, всех на игры увела!» - игровое представление скоморошьего потешного театра
12.00-14.00 - «Народный фольклор» - шоу-программа:
- МолоДЕТСКИЕ забавы;
- Фольклорно-танцевальная битва «БлинDanc»;
- Частушечный каламбур;
- Игры нашего двора;
- Шутихи, говорушки, потешки да загадки;
- Заклички и песни о Масленице.
14.00 - «Масленица турнир объявляет! На молодецкие забавы приглашает!» - конкурсно-игровое действо.
14.30-16.00 - «Пой да пляши, народ! Масленица у ворот!» - праздничный концерт с участием творческих коллективов городского округа Саранск.
ЛЕТНЯЯ ЭСТРАДА
11.00 - «Здравствуй, Масленица годовая, наша гостья дорогая!» - праздничный концерт.
12.00 - «Масленица шумит, народ веселит!» - театрализованное представление с участием скоморохов и ряженых, сказочных персонажей (Весны, Зимы, Масленицы):
Игры, веселые хороводы, масленичные забавы;
шуточные колядки.
Городок игр и развлечений (площадка возле Летней эстрады)
14.00 - «Прощай, Масленица!» - театрализованно-игровое действо.
Сжигание чучела «Зимы».
14.15-17.00 - «Гуляй, душа - Масленица пришла!» - праздничный концерт.
САРАНСКИЙ ЗООПАРК
12.00-15.00 «Широкая Масленица» - музыкально-театрализованная программа:
- Масленица «Музыкальная»;
- Масленица «Игровая»;
- Масленица «Спортивная»;
- Масленица - Рукодельница;
- Сжигание чучела «Зимы»;
- Масленица «Танцевально-хороводная»;
- Масленица «Потешная» (исполнение песен под гармонь и баян, народные переплясы с ряженым медведем, конкурсы частушек).
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