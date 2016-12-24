Новое жилье вместо аварийного

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Мордовии реализуется региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках реализации проекта в 2019-2024 годах предполагается переселить 415 многоквартирных домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2017 года, состоящих из 2 269 жилых помещений общей площадью 86,7 тыс. кв. м, в которых проживает 4 957 человек.

В 2020 году только в районах республики расселены 1 003,9 кв. м аварийного жилья и переселены 49 человек. В Большеберезниковском районе - 804,8 кв. м и 42 человека, в Кадошкинском - 199,1 кв. м и 7 человек.

Также в конце 2020 года 72 рузаевца получили ключи от новых благоустроенных квартир на улицах Юрасова и Трынова. Сюда переселились жители шести аварийных домов, получившие 39 квартир: 28 в верхней части города и 11 в нижней.

В районах Мордовии по завершении этапа 2020 года необходимо расселить еще 231 человека из 125 жилых помещений общей площадью 5 122,8 кв. метров. В селе Старое Шайгово - 32 человека из 20 жилых помещений общей площадью 626,5 кв. м (планируемая дата завершения переселения - до 1 мая 2021 г.). В городе Ковылкино - 127 человек из 69 жилых помещений общей площадью 2 741,6 кв. м (до 1 июля 2021 г.). В городе Рузаевка в 2021 году планируется построить 66-квартирный дом, в который переселятся 160 человек.