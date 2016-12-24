В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС

Врио Главы РМ Артём Здунов 3 марта вместе с руководителем Волжско-Окского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Игорем Кокуновым проверил готовность аварийной и пожарно-спасательной техники МЧС Мордовии.

Подготовку к возможному паводку спасатели Мордовии начинают одновременно с противопожарными работами. Начальник главного управления МЧС России по Мордовии Андрей Наумов отметил, что временной промежуток между этими стихийными бедствиями минимален. Именно поэтому Артём Здунов распорядился быть в режиме максимальной готовности. - «Мы внимательно все осмотрим, ведь все это может произойти очень быстро. Мы должны быть готовы к любой ситуации».

Одна из важнейших единиц техники - подвижной республиканский пункт управления. В его составе два автомобиля, один из которых – это рабочие места Главы республики и комиссии по ЧС. Второй автомобиль – это мобильный узел связи, он оборудован коротковолновой, ультракоротковолновой и даже спутниковой связью. Таким образом, обмен информацией будет налажен даже в самом отдаленном месте возможной чрезвычайной ситуации.

Еще один важнейший автомобиль – собственная разработка республики. Он выпущен компанией «Нефтехгазмаш» в Рузаевке. Емкость его цистерны - 20 кубометров, что в 3-4 раза больше стандартных моделей. Это несколько часов работы большой группировки пожарных. По сути, это мобильный водоем, который актуален для населенных пунктов, где есть проблемы с водоисточниками. В республике две таких пожарных машины: в Атюрьеве и Ельниках. Они были изготовлены и приобретены в 2011 году по следам прошедших пожаров. Задача этого автомобиля – не тушить, а обеспечить водой других участников операции. Шасси повышенной проходимости позволяет заезжать в самую труднодоступную местность.

С 2014 года парк пожарной техники республики обновился более, чем на 70%. В Саранске и Рузаевке его заменили полностью. Каждая пожарная часть региона получила минимум один новый автомобиль, в том числе это было сделано в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу-2018. По технической оснащенности и проценту готовности техники, по словам Андрея Наумова, Мордовия является лидером в Российской Федерации.

Проверили и плавательные средства, они должны быть наготове круглосуточно. Это надувные, каркасные, весельные, моторные лодки и катера. Их имеют в своем распоряжении несколько подразделений: саранский отряд регионального пожарно-спасательного отряда, мордовская аварийно-спасательная служба, специализированная пожарная часть в Саранске и государственная инспекция по маломерным судам.

Андрей Наумов сообщил, что если лодок и катеров не будет хватать, есть договоренность с муниципалитетами, внештатными инспекторами ГИМС и владельцами плавсредств. Они готовы оказывать помощь региональным спасателям в случае необходимости.