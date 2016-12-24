В Саранске возобновляют свою работу ярмарки выходного дня

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С 13 марта в Саранске на регулярной основе возобновляют свою работу ярмарки выходного дня. Торговые ряды расположатся на традиционных местах в микрорайонах города по следующим адресам:
на ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей № 26», на ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), на ул. Косарева в районе домов № 76, № 78, № 80, включая парковку напротив магазина «СПАР», а также на парковке у РДК (на пересечении улиц Пролетарской и Коммунистической).
«Возвращаемся к обычной, рабочей схеме. Приглашаем производителей на ярмарки выходного дня. Напомню: арендная плата за размещение торговой точки на ярмарках выходного дня не берется», - отметил мэр Саранска. Вместе с тем Петр Тултаев напомнил, что на ярмарках в обязательном порядке должны соблюдаться все меры безопасности: перед началом работы участники ярмарки пройдут «утренний фильтр», между торговыми местами будет выдержано установленное Роспотребнадзором расстояние, соблюдение масочно-перчаточного режима также является непременным условием.
Кроме этого, Петр Тултаев дал поручение проработать вопрос об организации ярмарки валенок и шерстяных изделий. Предварительная дата проведения - 7 марта. Как и предыдущие ярмарки валенок, ее проведение планируется во Дворце культуры городского округа Саранск (ул. Титова, д. 23). При этом градоначальник поручил проработать вопрос о расширении формата ярмарки.
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