Дезинфекцию транспорта частных перевозчиков возьмут на особый контроль

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима.

За минувшую неделю мониторинг охватил 85 объектов торговли и сферы услуг. В итоге было составлено два акта фиксации нарушений в торговом комплексе «Ринг». «За неделю проверено 293 единицы общественного транспорта. Вынесено 159 замечаний, которые устранены на месте. На нарушителей составлено 6 протоколов», - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Кроме этого, велась проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в легковом такси. За прошедшую неделю проверено 83 машины, вынесено 17 замечаний (из них 13 - на водителей), составлен один протокол.

Глава города поручил проводить профилактические мероприятия в прежнем режиме, в том числе и санитарную обработку мест общего пользования в МКД. «Несмотря на то что число заболевших уменьшается, расслабляться не стоит! Дезинфекция должна продолжаться как в многоквартирных домах, так и в общественном транспорте. Обработку транспорта прошу взять на особый контроль, в особенности - у частных перевозчиков», - сказал Петр Тултаев.







