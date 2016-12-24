Дезинфекцию транспорта частных перевозчиков возьмут на особый контроль

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Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима.
За минувшую неделю мониторинг охватил 85 объектов торговли и сферы услуг. В итоге было составлено два акта фиксации нарушений в торговом комплексе «Ринг». «За неделю проверено 293 единицы общественного транспорта. Вынесено 159 замечаний, которые устранены на месте. На нарушителей составлено 6 протоколов», - доложил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.
Кроме этого, велась проверка соблюдения масочно-перчаточного режима в легковом такси. За прошедшую неделю проверено 83 машины, вынесено 17 замечаний (из них 13 - на водителей), составлен один протокол.
Глава города поручил проводить профилактические мероприятия в прежнем режиме, в том числе и санитарную обработку мест общего пользования в МКД. «Несмотря на то что число заболевших уменьшается, расслабляться не стоит! Дезинфекция должна продолжаться как в многоквартирных домах, так и в общественном транспорте. Обработку транспорта прошу взять на особый контроль, в особенности - у частных перевозчиков», - сказал Петр Тултаев.
Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных
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