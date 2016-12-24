«Я хотел бы остаться в вашей памяти…»

27 февраля скончался заслуженный художник Мордовии, создатель государственного флага Республики Мордовия Андрей Степанович Алешкин. В феврале ему исполнилось 62 года.

Андрей Степанович получил академическое художественное образование в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина. Он был большим знатоком национального фольклора. Его произведения неизменно погружают в чарующий мифологический мир финно-угорских преданий, наполненный добрыми и злыми духами, экзотическими тотемами и оберегами. Хорошо известна в республике серия его работ к мордовскому народному эпосу «Масторава». Мифические существа, выполненные в черно-белом варианте, настолько выразительны, что кажется, будто они позировали художнику.

- Меня сегодня спрашивают, почему выставка называется «Время меча»? Не предчувствую ли я войну? - говорил Андрей Степанович на открытии своей выставки в феврале 2019 года. - Это не так. На самом деле самые светлые воспоминания у меня о том времени, когда я окончил художественную академию и отправился в экспедиции. Это были экспедиции с Владимиром Ивановичем Ромашкиным и Николаем Ивановичем Бояркиным в эрзянские, мокшанские места. Для меня было потрясением, что в Темниковском районе хоронили викингов. Когда викинг погибал в бою, для него это было счастье. На постамент клали убитого, рядом клали меч, живая жена хотела умереть с мужем. Их сжигали. Когда меч раскалится докрасна, его несколько раз складывали, заворачивали внутрь. И меня эти мечи завораживали… На территории Мордовии много было такого древнего оружия, которому больше 1000 лет. Когда вникаешь в конструкцию меча, начинаешь понимать и гордиться своими предками, насколько они были мудры, воинственны, мужественны… Я понял, что археология - источник для художественного творчества. Поэтому выставка называется «Время меча» - это время моей юности, время романтики. Мне бы хотелось заразить наших молодых ребят интересом к истории, пусть даже через эти вещи. Через иллюстрации к эпосу мне бы хотелось заворожить зрителя, заинтересовать, чтобы он хотел расшифровывать что-то. В моих иллюстрациях заложены загадки для пытливого ума. Если у вас остаются вопросы, то со временем ответы все равно придут. Хочу, чтобы национальная культура, национальное творчество порождали вопросы, чтобы они вызывали интерес. Ещё раз спасибо всем за то, что пришли. Я вижу здесь своих учеников, коллег, друзей… Я буду молиться за каждого из вас, чтобы у вас в жизни всё было прекрасно. Думаю, что это моя прощальная гастроль, я таким образом хотел бы остаться в вашей памяти. Вряд ли еще будет моя прижизненная выставка. Организация выставки требует много затрат - душевных, духовных…

Произведения Андрея Степановича выставлялись не только в России, но и за рубежом. Он дважды становился лауреатом Госпремии Мордовии. Занимал должность профессора кафедры искусства интерьера архитектурно-строительного факультета МГУ им. Н.П. Огарева.