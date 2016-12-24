Люксы для Бобиков и Шариков

Мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных

В праздничные выходные мэр Саранска Петр Тултаев заглянул в городской приют для безнадзорных животных. Поводом для этого послужили жалобы волонтеров в социальных сетях, что в приюте отсутствует отопление. Но к моменту приезда градоначальника в помещениях была уже нормальная температура. Петр Тултаев лично убедился, что жизни животных ничего не угрожает.

В настоящее время в приюте содержатся 137 собак, 20 щенков, 29 кошек. Приют состоит из двух корпусов с площадкой для выгула. В каждом корпусе есть автономная котельная. В зимнее время температура в помещениях держится примерно на одном уровне.

«Но недавно был случай: во втором корпусе кто-то перекрыл краны, и температура была понижена. Однако такое бывает: собаки перегрызают краны. Тем, кто здесь работает, вменили в обязанность, чтобы утром, в обед и вечером обязательно проверяли отопление, - сказал после визита в приют мэр Саранска. - Во всем остальном: что касается питания собак, то оно сбалансированное - их кормят, поят. Мне говорили: полы холодные. У меня у самого две собаки, не говоря уже о деревне, они живут на улице в любую погоду. Настоящие собачники понимают, что такую же температуру, как в квартирах, создавать нельзя, потому что собаки начинают болеть. Все необходимые условия мы стараемся создавать». Петр Тултаев отметил, что и городские власти, и руководство приюта готовы к диалогу с волонтерами, прислушиваются к их мнению - нравится оно или нет.

Мэр города время от времени приезжает в приют, чтобы ознакомиться с ситуацией. Кроме того, по информации пресс-службы саранской администрации, приют довольно часто посещает его супруга, она общается с волонтерами, и если возникают проблемы, ей их обозначают. При создании приюта власти города сильно рассчитывали на помощь волонтеров, однако далеко не все, кто до открытия изъявлял желание помогать, посещали его после открытия. Как утверждают в мэрии, с начала пандемии, марта 2020 года, волонтеры в приюте практически не бывают. Как отметил заведующий хозяйством, приходят один-два человека примерно два-три раза в месяц.

Петру Тултаеву обозначили и вопрос низкой заработной платы сотрудников приюта - 15 000 рублей в месяц. «Хотелось бы больше платить. Но, к сожалению, мы не можем больше платить и дворникам. Или, например, сотрудники администрации города: специалист получает 13 тысяч. Однако мы договорились, что в течение недели посмотрим все расчеты, а затем решим. Обещать, что получится, я не могу», - сказал мэр города. А высказанные пожелания по обустройству бытовой комнаты он назвал справедливыми, и в ближайшее время для персонала приюта будет оборудовано отдельное помещение.

«Температура для собак в помещении нормальная. Человек дома держал животное, потом бросил его и требует такую же температуру в приюте. Когда создавали приют, об этом и речи не шло. Я неоднократно бывал в других городах, изучал опыт создания подобных приютов. И нигде такого нет. Трехкомнатные или отдельные люксы мы не будем делать, - четко обозначил границы «безнадзорного комфорта» градоначальник. - Когда мне говорят, что у каждой собаки должен быть отдельный вольер, то при всем уважении к собакам мы должны сначала людей всех обеспечить жильем, а потом - для собак делать. Люксы для собак мы пока обеспечивать не можем! Нет у нас таких возможностей».

Если в первое время после открытия приюта было много желающих забрать животных домой, сейчас собак и кошек забирают гораздо реже. Городские власти благодарны всем неравнодушным за помощь безнадзорным животным, однако стоит помнить, что животные оказались на улице по вине безответственных хозяев. Поэтому прежде, чем завести животное, каждый человек должен понимать ту ответственность, которая ложится на его плечи. И, конечно, никакой приют, даже с самыми хорошими условиями, не заменит домашних условий.