1,5 тысячи за «Уютный» отдых

Ночлег в саранском медвытрезвителе станет платным?

В саранской мэрии рассмотрели результаты работы местного медвытрезвителя с гостеприимным названием «Уют». Лица в состоянии алкогольного опьянения доставляются в это учреждение ежедневно. Например, только за январь этого года сюда привозили 269 человек, и более половины оставались там «с ночевкой». Об этом сообщила директор Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Ирина Объедкина.

Как правило, на ночлег в медвытрезвителе под присмотром медицинского работника остаются те, кто находится в состоянии сильного алкогольного опьянения и не может самостоятельно добраться до места жительства. Плата за нахождение в медвытрезвителе не берётся, однако составляется протокол об административном правонарушении. Бюджету города содержание медвытрезвителя в год обходится примерно в 8 миллионов рублей. Штрафы же, которые налагаются на пациентов медвытрезвителя, поступают в федеральный бюджет.

В прошлом году были внесены поправки в федеральное законодательство, согласно которым за регионами закрепляются полномочия по оказанию помощи тем, кто находится в общественных местах в состоянии опьянения и утратил способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке. Кроме этого, допускается взимание платы за ночлег в вытрезвителе в размере 1 500 рублей. «Та категория, которая попадает в медвытрезвитель, разве сможет оплатить ночлег? Но людей на улице оставлять нельзя. Всякое бывает в жизни: если человек не рассчитал свои силы - это одно. Другой вопрос - если каждый день, и у человека нет ни копейки за душой, а он находит возможности, где «зарядиться», и между тем нигде не работает», - сказал Петр Тултаев.

Глава города поручил вести постоянный мониторинг количества граждан, поступающих в медвытрезвитель Саранска, а также анализировать опыт других городов в этом вопросе.