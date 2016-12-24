«Мораторий на рукопожатия никто не отменял»

Мэр Саранска считает, что горожане рано стали пренебрегать антивирусными мерами безопасности

В Саранске продолжаются рейды по контролю за соблюдением антиковидных предписаний. За минувшую неделю в столице Мордовии было проверено 267 единиц общественного транспорта. В основном пассажиры устраняли нарушения на месте (100 фактов), на самых упертых составлено 4 протокола. Также в Саранск за неделю проведен мониторинг в отношении 102 объектов торговли, общепита и сферы услуг. Было составлено 3 акта фиксации нарушений за обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты.

Петр Тултаев поручил чаще проводить рейды на рынках города, а особое внимание обратить на соблюдение введенных мер безопасности в торговых павильонах по продаже мяса и других продовольственных товаров.

«Результаты профилактических мероприятий есть: количество заболевших уменьшается. Но не нужно считать, что самое страшное позади. Расслабляться очень и очень рано. Проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте, установленных мер безопасности на объектах торговли и общепита, дезинфекцию мест общего пользования в жилых домах нужно продолжать», - сказал мэр города.

Главы районных администраций доложили, что санитарная обработка мест общего пользования в многоквартирных домах ведется на регулярной основе. Мониторинг качества дезинфекции проводится ежедневно совместно с представителями собственников МКД. При выявлении недочетов во время рейдов или поступлении жалоб от домкомов замечания управляющими компаниями оперативно устраняются.

Петр Тултаев отметил, что введенные профилактические меры должны соблюдаться всеми неукоснительно. - «Часто становлюсь свидетелем того, что люди пренебрегают мерами безопасности. Например, пожимают руки. Мораторий на рукопожатия никто не снимал. Напомню: по мнению специалистов, руки - один из основных источников передачи заразы. Их нужно чаще мыть, пользоваться антисептиками и, конечно, исключить рукопожатия. Между тем в разных кругах этим пренебрегают. В особенности те, кто уже переболел. В отсутствии рукопожатий унижения и высокомерия не вижу. Здесь главное - безопасность. Горячие рукопожатия в Саранске по-прежнему под запретом. Давайте беречь свое здоровье и здоровье своих близких».