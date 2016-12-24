Учительница из Рузаевки похищало золото у школьников

Весьма оригинальный и вместе с тем довольно глупый способ обогащения на детях практиковала 27-летняя учительница одной из школ Рузаевки. Оригинальный – поскольку воровские операции проворачивались в игровой форме. Глупый – потому, что разоблачение было фактически неизбежно.

Как сообщает МВД по РМ, в ходе предварительного следствия было установлено, что с конца ноября прошлого года по начало февраля 2021 года 27-летняя педагог одной из городских школ Рузаевки во время перемен приглашала учеников младших классов в спортивный зал, где предлагала им поиграть в разные игры. Девушка завязывала школьникам глаза и под предлогом обеспечения сохранности снимала с детей ювелирные украшения, которые обратно не возвращала. В нескольких случаях она совершила кражу изделий, якобы помогая школьникам снять верхнюю одежду или поправить воротник на форме.

Похищенные ювелирные украшения ловкая учительница сдавала в ломбарды. Понятно, что тем самым она фиксировала свою четкую связь с украденным золотом. Вырученные деньги жительница Рузаевки тратила на личные нужды. Предварительная сумма ущерба составила 117 тысяч рублей.

В отношении педагога возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража». В материалах пока фигурирует семь преступных эпизодов. Но скольким ученикам она на самом деле «поправляла воротнички» выяснится в ходе дальнейшего расследования.