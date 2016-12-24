В Саранске определились общественные территории для этапа рейтингового голосования

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В понедельник, 8 февраля, общественная комиссия в Саранске подвела итоги приема предложений о благоустройстве общественных территорий в 2022 году и утвердила список для рейтингового голосования.
С 18 по 31 января жители могли выбрать из 24 проектов только трех финалистов. Предложения принимались в разных формах - можно было заполнить специальный бюллетень в четырех пунктах сбора предложений, направить свои предложения в электронной или в письменной форме.
Всего горожанами было направлено 6 493 предложения, из них через пункты приема поступило 6 306 предложений, по электронной почте - 187. По результатам подсчета голоса распределились следующим образом:
- сквер Подольских курсантов ул. Гагарина - Комарова - 1 983 (30,5% от общего количества поступивших предложений);
- бульвар Эрьзи - 557 (8,6%);
- набережная реки Саранки - 545 (8,4%).
По каждой из других общественных территорий поступило менее 500 предложений.
Общественная комиссия единогласно приняла решение включить первые три общественные территории для финального отбора. Таким образом, во второй тур прошли сквер Подольских курсантов ул. Гагарина -Комарова, бульвар Эрьзи и набережная реки Саранки.
Период проведения следующего тура, который пройдет в формате голосования на специально созданной интернет-платформе, определен ориентировочно на май. Территория, которая станет победителем на заключительном этапе голосования, будет благоустроена в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
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