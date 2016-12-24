Часто в адрес Администрации города поступают обращения жителей многоквартирных домов с просьбой назначить домкомов или с жалобами на неудовлетворительную работу управляющих организаций. Глава Саранска Петр Тултаев высказался на эту тему на недавнем совещании в администрации города.

Градоначальник отметил, что органы местного самоуправления не назначают домкомов или председателей ТСЖ. - «Управляющие компании жители выбирают сами. Домкомов избирают сами. На днях снова такая ситуация произошла, жители говорят: «У нас плохой домком, он плохо работает. Дайте нам домкома». Мы домкома дать не можем. Закон запрещает это. Собственники должны собраться и избрать. Но часто выясняется: я не хочу, тот не хочет, «…а зачем надо?!», а кто-то должен. Это же дом, в котором люди живут. У нас масса примеров, когда дома находятся на самообслуживании. И неплохо справляются. Конечно, должен быть кто-то, кто организует всю работу. Соответственно, за это человеку надо платить. За бесплатно никто не будет работать».

Мэр Саранска также отметил, что за качеством выполняемых управляющей компанией работ должны следить собственники, а также их представитель, наделенный таким правом на общем собрании.



