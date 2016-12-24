В Саранске посчитали объем убранного с улиц снега

Саранская мэрия 4 февраля сообщила, что городскими предприятиями на снежный полигон вывезено почти в два с половиной раза больше снега, чем в прошлом году:

- в январе 2020 года – 48 809 м3

- в январе 2021 года - 120 219 м3.

Чтобы муниципальные предприятия и управляющие компании более качественно производили очистку территорий от снега, автомобилистов просят своевременно убирать свои автомобили с тех участков, где ведется уборка.

Согласно регламенту зимней уборки во время снегопада в первую очередь обрабатываются противогололёдными реагентами проезжие части, затем коммунальная техника расчищает магистральные дороги и тротуары, после этого – второстепенные и внутриквартальные.

Если есть нарекания по уборке городских территорий, заявку необходимо подавать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07.