В Саранске посчитали объем убранного с улиц снега

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Саранская мэрия 4 февраля сообщила, что городскими предприятиями на снежный полигон вывезено почти в два с половиной раза больше снега, чем в прошлом году:
- в январе 2020 года – 48 809 м3
- в январе 2021 года - 120 219 м3.
Чтобы муниципальные предприятия и управляющие компании более качественно производили очистку территорий от снега, автомобилистов просят своевременно убирать свои автомобили с тех участков, где ведется уборка.
Согласно регламенту зимней уборки во время снегопада в первую очередь обрабатываются противогололёдными реагентами проезжие части, затем коммунальная техника расчищает магистральные дороги и тротуары, после этого – второстепенные и внутриквартальные.
Если есть нарекания по уборке городских территорий, заявку необходимо подавать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07.
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