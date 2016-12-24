«Переделывайте то, что сделано некачественно!»

Артём Здунов выслушал жалобы жителей Пролетарского района на некачественное благоустройство дворов

2 февраля Врио Главы Мордовии Артём Здунов выслушал жалобы жителей дворов в Пролетарском районе на некачественное благоустройство и напомнил чиновникам о том, что принимать работу и выставлять оценки подрядчикам должны сами жители.

У пятиэтажек по улицам Веселовского, 33 и Семашко, 2 - общий большой двор, который совсем недавно был практически заброшен. Старые скамейки, минимум освещения, отсутствие детской площадки, урн, а самое главное – на подъездах к домам асфальт был такой, что не только ноги, но и машину сломать можно было. В прошлом году в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» двор был наконец-то благоустроен. Как и ещё более 100 дворовых территорий в городах и районах республики, на приведение в порядок которых по программам благоустройства было выделено более 227 млн рублей.

За включение дворовой территории Семашко,2 и Веселовского, 33 в программу благоустройства голосовали все жители этих домов и вместе наблюдали за радостными переменами. Как вместо разбитого асфальта появляется новое покрытие, обновляются пешеходные дорожки, модернизируется дворовое освещение, устанавливаются новые лавочки, урны, детская площадка для малышей, создаются дополнительные парковочные места. На радостях не сразу заметили огрехи в работе подрядчика – ООО «Дорожник», а их оказалось немало. По словам домкома Натальи Постновой, скамейки у подъездов установили, но почему-то не покрасили и не закрепили, как и разномастные мусорные урны. Плюс - отсутствует доступная среда для маломобильных групп. Там, где устанавливали детскую площадку, вместо безопасного покрытия засыпали поверхность грязным песком, оставшимся после дорожных работ. Столбы освещения почему-то развернуты в сторону от детской площадки, а сама дворовая территория осталась без какого-либо освещения. «Осенью и зимой здесь тьма непроглядная, конечно, детей вечером на площадку не выведешь», - сокрушаются жители. Кстати, зимой качели и горки утопают в снегу, видимо, уборка детской территории в зимнее время года управляющей компанией не предусмотрена.

Врио Главы Мордовии Артём Здунов неоднократно обращал внимание чиновников от ЖКХ, что качество любой проведенной работы – в мелочах, которые от людского внимания не скрыть. «Как же вы согласовывали с жителями план благоустройства этого двора? Если столько нареканий?» - задал он вопрос зампреду регионального правительства, министру ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения Игорю Чадову и главе городского округа Саранск Петру Тултаеву. «Не соблюдены нормативы по удаленности парковки, где выхлопные газы, от детской площадки. Освещения не хватает, лавочки почернели уже, озеленение и спортобъекты не предусмотрены», - раскритиковал ответственных руководитель региона.

«Программа как называется? Комфортная городская среда. А когда фонарь не светит – это не комфортно, поэтому переделывайте то, что сделано некачественно! Лавочки эти замените, всё приведите в порядок. Потрачены государственные деньги, и к этим дворам в течение пяти лет гарантийного срока минимум мы не должны возвращаться. А получается – тут перекрасить, поменять, там перевесить, заменить. Так не пойдет!» - обозначил свою позицию Артём Здунов.

Говоря о перспективах реализации программ по дворовому благоустройству, Врио Главы Мордовии поручил сформировать четкие планы по наведению порядка во всех дворах, в соответствии с разработанными стандартами благоустройства (с минимальным набором, цветовыми решениями) и по согласованию с жителями. «Чтобы у людей было четкое понимание – когда в конкретном дворе сделают освещение, когда дорогу, когда малые архитектурные формы и детский городок установят», - сказал он. По словам главы городского округа Саранск Петра Тултаева, в планах на текущий год благоустройство ещё 24 дворовых территорий, хотя потребность - больше в разы. Всего в республике в 2021 году планируется благоустроить 75 дворов и 8 общественных территорий.

Завершился разговор просьбой от жителей: «У нас здесь общее футбольное поле и волейбольная площадка. Сейчас это - разрушенный асфальт, земля, а раньше здесь и взрослые, и дети занимались. Подросткам особенно этой спортивной площадки не хватает. Просим восстановить». Выполнить просьбу Артём Здунов поручил мэру Саранска Петру Тултаеву. Работы Врио Главы Мордовии пообещал оценить лично.