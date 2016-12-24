В этом году полностью обновится центральный парк села Ельники

«Тут в миллиардах считать надо!»
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
В 2021 году реализация национальных проектов в Ельниковском районе продолжится.
Так, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предполагается ремонт автомобильной дороги Новодевичье - Старотештелимские Выселки протяженностью более 5 км. Стоимость более 58 млн руб.
По проекту «Жилье и городская среда» будет проведено благоустройство придомовой территории в с. Ельники по ул. Кирова, 13 и 15 стоимостью 1,751 млн руб. Кроме того, полностью обновится центральный парк села Ельники.
В рамках нацпроекта «Здравоохранение» запланировано открытие ФАПов в селах Софьино, Старые Тештелимские Выселки, Стародевичье.
Врио Главы Мордовии Артём Здунов на коллегии МВД по РМ призвал уделить особое внимание контролю целевого расходования бюджетных средств
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