В администрации города оценили ход зимней уборки в столице Мордовии и задумались о пользе физического труда для старшеклассников

«С начала метели муниципальные предприятия вывели технику на обработку дорог противогололедными реагентами, а ночью работали на уборке проезжих частей и тротуаров, - сообщил присутствующим директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин. - В целом в ночь с воскресенья на понедельник было задействовано 114 единиц техники и 184 сотрудника муниципальных предприятий. От управляющих компаний в расчистке придомовых территорий было задействовано 12 единиц коммунальной техники и 609 человек».

Главы районных администраций доложили, что расчистка придомовых территорий выполнялась в штатном режиме, завалов во дворах нет.

«Мы должны быть объективными: завалов нет, а звонки есть, - отреагировал мэр Петр Тултаев. - Нам расслабляться не стоит, зима в самом разгаре. Вчера, когда метель началась, КДМки работали, посыпали реагентами, ночью город объезжал, дороги были в нормальном состоянии. Но по дворовым территориям посмотрите, главы администрации. Тут не без греха - прямо скажем. Приукрашивать картинку не стоит. В принципе, знали, что будет метель, и управляющие компании должны были встать все «в ружье». Задача такая: сейчас всех поднимайте и активно наваливайтесь на те участки, где есть проблемы. Нам еще полтора месяца, как минимум, активной работы со снегом предстоит. Такое ощущение, что весна пришла. До весны еще далеко».

Градоначальник вновь напомнил, что подходы к школам, детским садам и другим социальным объектам при уборке территорий должны быть в приоритете. - «В первую очередь должны расчищаться подходы и подъезды к социальным учреждениям. Образовывающиеся при уборке снега валы можно вывезти потом».

Директор Департамента по социальной политике Жанна Пичугина отметила, что сосульки с кровель образовательных учреждений и снег с подходов и подъездов убираются своевременно. Если возникают вопросы в этом направлении, то они оперативно решаются во взаимодействии с главами районных администраций.

Глава Саранска поинтересовался, привлекаются ли старшеклассники для уборки снега со школьной территории. Жанна Пичугина пояснила, что без разрешения родителей этого делать нельзя. «Речь идет не об эксплуатации, речь о физкультуре, для пользы тела, для развития мышц», - пояснил свою позицию Петр Тултаев.

Он выслушал мнения присутствующих на оперативном совещании руководителей, имеющих детей-школьников, по этому вопросу. «Я двумя руками за!» - высказался руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин. С ним были солидарны и другие руководящие лица, присутствовавшие на совещании.

«Труд никого не испортил. В итоге дети знают свои права и обязанности с точки зрения ложки и вилки. Но виноваты не дети, а родители. Мы - сами родители. Вспоминаю свое детство: уборка снега на школьной территории - само собой разумеющееся, летом - работа на школьном приусадебном участке. Работали - так и надо. Ничего зазорного в этом не было. У нас в школе были еще и животноводческие среды, когда мы с родителями ходили на ферму, - и ничего такого», - ударился в воспоминания Петр Тултаев. А заодно напомнил, что ранее было развито тимуровское движение, когда старшеклассники помогали пожилым людям. И это оказывало лишь положительное влияние на воспитание подростков.

В конечном счете Петр Тултаев поручил узнать мнение родителей относительно того, как они относятся к привлечению старшеклассников к труду в учебное время. Для этого саранская мэрия устроила специальный интернет-опрос на своей странице ВКонтакте. Заметим, что в этом опросе с большим отрывом лидирует мнение о пользе школьного труда.