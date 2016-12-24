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Сотрудники районных администраций Саранска совместно с сотрудниками полиции и работниками «Горэлектротранса» продолжают проверять соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.
«За минувшую неделю проверено 392 единицы общественного транспорта, вынесено 167 замечаний, которые были устранены на месте. На нарушителей составлено 9 протоколов», - рассказал начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. Кроме этого, проходят рейды по проверке соблюдения профилактических мероприятий в легковом такси. С 25 по 31 января проверено 53 машины, на месте водителями и пассажирами устранено 12 замечаний, составлено три протокола, два из них - на водителей такси.
Также продолжается мониторинг объектов торговли, общепита и сферы услуг на предмет соблюдения профилактических мер. За прошедшую неделю проверено 95 объектов, в том числе и рынки города. Составлено 3 акта фиксации нарушений: на рынках «Ринг» и «Заречный» продавцы работали без масок и перчаток.
«Все видят, слышат, что больных меньше. Важно, чтобы люди поняли, что опасность не позади. И в итоге можем получить очень тяжелую ситуацию. Достаточно еще и больных. Меры предосторожности по-прежнему для всех актуальны: маски, перчатки и дезинфекция мест общественного присутствия. В массе своей люди необходимость этого понимают», - отметил мэр города Петр Тултаев.
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