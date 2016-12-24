Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров на оперативном совещании в саранской мэрии доложил о результатах «ледяных рейдов».

«В выходные дни состоялись комиссионные обходы улиц Семашко, Миронова, Коваленко, Эркая, Кирова, Воинова, Энгельса, проспекта 50 лет Октября и проспекта Ленина. Там, где была выполнена ненадлежащая уборка, в том числе и входных групп административных зданий, магазинов, были выданы предписания. За выходные выдано 5 предписаний. По одной торговой точке на улице Кирова (магазин «Бристоль») подготовлен фотоматериал о наличии сосулек на кровле. В рабочие дни рейды были проведены по улицам в центральной части Саранска», - сказал Алексей Вахтеров.

Мониторинг административных зданий на качество уборки прилегающей территории и ледяных наростов с кровель также проводят сотрудники Департамента перспективного развития. «За неделю, в том числе и в выходные дни, комиссионные обходы состоялись по 18 улицам, проверено 150 помещений. По итогам рейдов выдано около 30 предписаний, на составление протоколов вызвано 3 собственника зданий», - сообщил директор Департамента перспективного развития Антон Толкунов.

Мэр Саранска Петр Тултаев поручил продолжать комиссионные обходы по проверке качества уборки прилегающих территорий и сосулек с кровель зданий различной формы собственности.