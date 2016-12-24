Конкурс определит лучших работников саранской сферы ЖКХ

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Как сообщает саранская мэрия, в столице Мордовии вновь стартует конкурс по определению лучших работников сферы ЖКХ. Конкурс проводится по 11 номинациям:
В организациях, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:
«Лучший дворник»;
«Лучший мастер участка»;
«Лучший сварщик»;
«Лучший слесарь-сантехник»;
«Лучший электрик».
В этом году победитель будет определен также в номинации «Лучший директор управляющей организации»;
На предприятиях, занимающихся благоустройством городских территорий:
«Лучший водитель»;
«Лучший мастер»;
«Лучший механизатор»;
«Лучший рабочий по благоустройству»;
«Лучший слесарь».
Победители будут награждены дипломами и денежными призами.
Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки в администрации районов городского округа Саранск (от организаций, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов) и казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» (от предприятий, занимающихся благоустройством городских территорий).
Заявки для участия в конкурсе принимаются с 10 февраля по 4 марта 2021 года.
За разъяснениями, касающимися проведения конкурса, можно обратиться в Управление по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск по телефону: 47-58-29.
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