Конкурс определит лучших работников саранской сферы ЖКХ

Как сообщает саранская мэрия, в столице Мордовии вновь стартует конкурс по определению лучших работников сферы ЖКХ. Конкурс проводится по 11 номинациям:

В организациях, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома:

«Лучший дворник»;

«Лучший мастер участка»;

«Лучший сварщик»;

«Лучший слесарь-сантехник»;

«Лучший электрик».

В этом году победитель будет определен также в номинации «Лучший директор управляющей организации»;

На предприятиях, занимающихся благоустройством городских территорий:

«Лучший водитель»;

«Лучший мастер»;

«Лучший механизатор»;

«Лучший рабочий по благоустройству»;

«Лучший слесарь».

Победители будут награждены дипломами и денежными призами.

Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки в администрации районов городского округа Саранск (от организаций, предоставляющих услуги по управлению, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирных домов) и казенное учреждение городского округа Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» (от предприятий, занимающихся благоустройством городских территорий).

Заявки для участия в конкурсе принимаются с 10 февраля по 4 марта 2021 года.

За разъяснениями, касающимися проведения конкурса, можно обратиться в Управление по работе с управляющими организациями и собственниками помещений Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск по телефону: 47-58-29.