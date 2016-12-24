«По каждой жалобе будут комиссионные выходы»

В Саранске нерадивым управляющим компаниям пригрозили проверками

В Администрации Саранска 26 января прошло заседание городского оперативного штаба по бесперебойному обеспечению населения коммунальными ресурсами, на которое были приглашены руководители управляющих компаний, в чей адрес поступает больше всего нареканий со стороны жильцов.

Глава Саранска Петр Тултаев отметил, что возникающие аварийные ситуации обусловлены высоким процентом износа сетей. Это касается не только магистральных, но и внутридомовых сетей. И если ресурсоснабжающие организации реагируют на внештатные ситуации оперативно в круглосуточном режиме, то у некоторых управляющих компаний нет собственных аварийных служб и не заключены договоры с профильными организациями. Информацию об аварийных ситуациях они не передают в Единую дежурно-диспетчерскую службу города, напротив, пытаются скрыть поступающие жалобы. Так, ООО «СанТехДом» направило обращение в адрес Саранского информационного центра, чтобы сведения о поступающих заявках от населения не передавались в районную администрацию.

На заседании штаба была рассмотрена работа четырех управляющих компаний: ООО «Жилкомбыт» (директор – Б.Н. Николаев), ООО «УК «Управдом» (директор – А.Н. Уртенков), ООО «Гарант-Сервис» (директор – А.В. Кузьмин), ООО «СанТехДом» (руководители – Е.А. Пасинченко, Кямкин Р.Б.). Поводом для этого стали неоднократные случаи проволочек при устранения аварийных ситуаций на внутридомовых сетях, отсутствие дежурных аварийных бригад как таковых и необходимого запаса материалов и оборудования. При этом они устраняются от взаимодействия с представителями районных администраций. Например, несложную с технической стороны аварийную ситуацию на трубопроводе горячего водоснабжения в многоквартирном доме №52 по улице Демократической обслуживающая организация устраняла в течение 17 часов.

В адрес этих же управляющих компаний с начала зимнего сезона возникают нарекания по содержанию придомовых территорий, уборке ледяных наростов с кровель МКД.

«Если вы не хотите заключать договоры с районными аварийными службами, то имейте нужных специалистов, аварийные бригады и необходимый запас материалов, извещайте обо всех аварийных ситуациях ЕДДС. Телефоны руководителей управляющих компаний должны быть на связи в круглосуточном режиме, на звонки вы должны отвечать. Если мы вам звоним, то не для того, чтобы чай с вами попить. Мы не вмешиваемся в вашу текущую и финансово-хозяйственную деятельность, мы требуем то, что вы должны делать. Не больше, не меньше!» - обратился к руководителям Пётр Тултаев.

В связи с тем, что от жителей многоквартирных домов с улицы Мордовской, обслуживаемых ООО «СанТехДом», поступают жалобы на некачественное теплоснабжение, Глава Саранска пригласил руководителя этой управляющей компании Е.А. Пасинченко принимать участие в совещаниях с представителями ПАО «Т Плюс» и АО «СаранскТеплоТранс», которые проходят в Администрации города ежедневно в 08:00. На это предложение руководитель обслуживающей организации ответила неожиданно для присутствующих: «Я буду здесь в 8 часов, только с ребенком».

«Ваше имя звучит на протяжении нескольких лет в неприглядном свете. Вы очень складно говорите, но проблемы есть. Вы обслуживаете дом, получаете деньги, а решать проблемы у вас не получается. Мы вынуждены реагировать в таких случаях. Вашу ситуацию будем рассматривать каждый день с выходом на место в том числе!» - сказал Пётр Тултаев.

Елена Пасинченко сообщила, что у «СанТехДома» есть аварийная служба. «Каждый вечер у нас работает ответственный, который «сидит» на телефоне. Да - дома, но он отвечает на звонок. Слесарь, сварщик, электрик всегда на подхвате», - сказала учредитель управляющей организации.

Присутствовавший на заседании городского штаба заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Евгений Филиппов отметил, что согласно законодательству наличие аварийной службы у управляющей компании – обязательное условие. «Отсутствие аварийно-диспетчерской службы – это грубое нарушение. За это предусмотрено исключение дома из реестра обслуживания. При 15% исключений лицензия у управляющей компании аннулируется. Сейчас мы проводим мониторинг наличия аварийно-диспетчерских служб с выездом на место», - подчеркнул он. Евгений Филиппов также отметил, что за время действия моратория на проверки в отношении управляющих организаций, некоторые из них порядком расслабились и недобросовестно исполняют свои обязанности: «Сейчас мораторий снят, проверки возобновились. По каждой жалобе будут комиссионные выходы».

По поручению Главы города сегодня состоятся комиссионные выходы в отношении управляющих компаний - ООО «Жилкомбыт», ООО «УК «Управдом», ООО «Гарант-Сервис» и ООО «СанТехДом». Представители Администрации города проверят наличие аварийной службы и необходимый запас материалов на случай аварийной ситуации.