Штрафной навес

На управляющие компании в Саранске составляют протоколы за несвоевременную уборку ледяных наростов на кровлях

На совещании в Администрации города в понедельник рассматривали ход уборки в городе. Директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов доложил, что муниципальные предприятия продолжают расширение проезжих частей в разных районах города, а также вывозят ранее сформированные снежные валы.

Петр Тултаев отметил, что поверхность дорог не вызывает нареканий - льда на проезжих частях нет. Есть вопросы по тротуарам, в особенности там, где покрытие из брусчатки. «На тротуарах местами скользко, поэтому необходимо отработать эти участки в оперативном порядке. Это касается тротуаров не только на городских территориях, но и на придомовых», - подчеркнул мэр.

Главы районных администраций отчитались о работе по расчистке кровель от сосулек и снежных навесов. Начиная с выходных во всех микрорайонах города работают специализированная техника и альпинисты.

«По уборке сосулек, ледяных наростов и снежных навесов с крыш МКД на ТЭЦ-2 были нарекания в адрес управляющей компании ООО «УК «Управдом» (директор - А.Н. Уртенков). Чтобы эта управляющая компания приступила к исполнению своих непосредственных обязанностей, нам пришлось привлекать прокуратуру», - доложил глава администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

За несвоевременную уборку ледяных наростов (сосулек) за прошедшую неделю Административно-технической инспекцией составлено 7 протоколов на управляющие компании: домоуправление № 23, № 24, № 8, № 9, № 39, ООО «ЖЭК Дом» и «СанТехДом».

«Где возникают критичные ситуации, например образовались сосульки над тротуарами или входными группами, нужно бросать все дела и убирать их в первую очередь. Каждая управляющая компания или собственник здания должен понимать, что в таких случаях возникает угроза жизни», - указал Петр Тултаев.

Глава Саранска поручил Административно-технической инспекции проводить комиссионные обходы в ежедневном режиме, в том числе и в выходные дни. - «У нас погода не знает выходных. Мы должны оперативно реагировать на возникающие проблемы - наледь, сосульки, уборку придомовых территорий. У Вас, у вашего подразделения, не должно быть выходных. Я ни одну субботу и в воскресенье вас не видел. Другие работают, все на местах. Перед дворниками и трактористами уже неудобно, совестно. Люди работают, пашут, а вы в щадящем режиме - в теплом. В выходные идите и напоминайте собственникам зданий. Антон Михайлович, и вам, Управлению архитектуры и градостроительства, то же самое - «штыки» в работу. Забудьте про выходные! Мы здесь работаем в таких условиях. Заставляйте собственников убирать свои территории, в данном случае - кровли, где нависают сосульки».

Мэр Саранска также поручил главам районных администраций, Департаменту городского хозяйства, Управлению образования сразу после оперативного совещания пройти городские территории и выявить проблемные участки: где на тротуарах есть наледь, в каком состоянии придомовые территории, есть ли сосульки на крышах МКД, школ и детских садов.