Сигнал ожидания

Судьбу трехфазного режима работы светофоров в Саранске решат в феврале

В понедельник на оперативном совещании в саранской мэрии обсуждался ход обследования интенсивности движения автотранспорта и пешеходов на светофорных объектах в столице Мордовии. Победителем электронного аукциона стало ООО «Городские технологии» (г. Ставрополь). До 15 февраля подрядная организация должна выполнить обследование и вынести заключение об обоснованности перевода светофоров на конкретных участках в трехфазный режим.

По состоянию на 25 января уже обследовано 68 светофорных объектов. Мэр города Петр Тултаев отметил, что после окончания этой работы состоится заседание рабочей группы, в которую входят и представители УГИБДД МВД по РМ, на котором будут озвучены результаты и принято окончательное решение.

Кроме этого, Петр Тултаев напомнил директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» о необходимости установки светофора в р.п. Николаевка. Как сообщил Дмитрий Дергунов, аукцион по выбору подрядной организации для установки светофорного объекта в декабре 2020 года не состоялся, в январе был объявлен повторный конкурс, на который также от подрядных организаций заявок не подано. В настоящее время готовится документация для объявления повторного конкурса. «Там надо установить светофор. По времени решения этого вопроса кажется, что не светофор там собираемся устанавливать, а какой-то архитектурный объект», - сказал Глава города.