На ТЭЦ-2 прорвало канализацию

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По информации городской администрации, на месте аварийной ситуации на сетях канализования в районе ТЭЦ-2 работают бригады «Саранскгорводоканала». Место прорыва обнаружено. В ликвидации задействовано 4 единицы специализированной техники. Директор предприятия и руководители профильных структурных подразделений Администрации города находятся на месте аварии.