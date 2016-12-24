На ТЭЦ-2 прорвало канализацию

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По информации городской администрации, на месте аварийной ситуации на сетях канализования в районе ТЭЦ-2 работают бригады «Саранскгорводоканала». Место прорыва обнаружено. В ликвидации задействовано 4 единицы специализированной техники. Директор предприятия и руководители профильных структурных подразделений Администрации города находятся на месте аварии. 

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