Всем миром

Помочь дворникам в расчистке придомовых территорий призвал горожан мэр Саранска Петр Тултаев

В понедельник в саранской мэрии обсуждался ход уборки города после прошедших обильных снегопадов. Руководители профильных структурных подразделений доложили о проделанной муниципальными предприятиями работе. Предприятия городского коммунального комплекса в первую очередь расчищали магистральные участки дорог, заезды к школам, детским садам и социальным объектам. Сейчас проводится расширение проезжих частей - техника уже приступила к вывозу снежных масс с центральных улиц города. Где есть такая возможность, расширение проводится с помощью роторов.

Главы районных администраций сообщили о проводимой работе на придомовых территориях. В выходные дни уборку проводить было проблематично из-за большого количества припаркованных автомобилей. Основная работа должна быть проведена во время рабочей недели.

Петр Тултаев отметил, что там, где невозможно проводить расчистку муниципальных парковок из-за большого скопления машин в рабочие дни, необходимо вводить исключение стоянки. В Пролетарском районе уборка снега с проезжей части улиц Семашко и Есенина проводилась без ограничения движения, далее коммунальные службы взялись за расчистку улицы А. Лусс.

«Самые проблемные дороги - центральные. Они изначально были заужены, а после последних обильных снегопадов проезжая часть еще больше сузилась. В ближайшие дни необходимо вывозить снежные массы с этих участков, расчищать городские парковки и заездные карманы. Если необходимо - привлекайте дополнительную арендованную технику», - распорядился мэр города.

Он также отметил, что синоптики к концу недели прогнозируют повышение температуры воздуха, в связи с чем неминуемо на крышах домов и зданий будут образовываться сосульки, а также снежные навесы. Градоначальник поручил провести необходимую работу с управляющими компаниями и собственниками торгово-офисных и административных зданий о принятии превентивных мер.

Петр Тултаев обратился к горожанам, призвав при возможности помогать дворникам в расчистке придомовых территорий. «Если есть такая возможность и желание, помогите дворникам в расчистке снега у своих подъездов. Я знаю своих знакомых, многие выходили. И за это всем, кто помог, взял лопату в руки, не счел для себя зазорным, огромное человеческое спасибо, искренняя всем благодарность», - сказал Глава города.

Оперативная работа муниципальных предприятий Саранска в условиях непрекращающегося снегопада, их слаженная работа по уборке основных магистралей города не дала парализовать движение в столице Мордовии, не позволила непогоде повлиять на работу общественного транспорта. За период непогоды в центральную диспетчерскую службу Транспортного управления не поступило ни одной жалобы от горожан на плохое функционирование автобусов и троллейбусов из-за нерасчищенных автодорог.