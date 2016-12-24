Саранск от снега расчищают 136 единиц уборочной техники

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Этой ночью в Саранске началась сильная метель и снегопад. По прогнозам синоптиков, сегодня прогнозируется выпадение половины месячной нормы осадков.
По информации Администрации Саранска, с началом снегопада в городе коммунальная техника работает в усиленном режиме. Около полуночи предприятия приступили к работам по обработке дорог: щеточно-плужный парк приступил к уборке с двух часов ночи, дорожные рабочие – с 4 часов утра.
Работы на магистральных и внутриквартальных дорогах и пешеходных тротуарах ведут пять муниципальных предприятий. В первую очередь от снега расчищаются мосты и путепроводы, подъемы и остановочные павильоны. Всего в работах задействовано 136 единиц уборочной техники и 230 дорожных рабочих муниципальных предприятий Саранска.
В настоящее время упор сделан на расчистку снега при помощи щеточно-плужной техники. После завершения снегопада к вывозу снега приступит самосвалы.
Ликвидация последствий снегопада на придомовых территориях – дело управляющих компаний, закрепленных за жилым фондом. В этом направлении в работах задействовано 56 единиц техники и 1122 дворника. Кроме того, уборку снега и наледи на вверенных территориях должны выполнять все предприятия и организации различных форм собственности.
Саранская мэрия обращается с убедительной просьбой к водителям: по возможности воздержаться сегодня от использования личного автотранспорта, а также относиться с пониманием к сложившейся ситуации и для более качественной расчистки проезжей части пропускать колонны коммунальной техники, занятой в уборке.
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