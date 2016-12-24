Снегопад с поощрением

В Саранске премируют дворников и трактористов

На первом оперативном совещании в новом году в администрации города мэр Саранска Петр Тултаев поблагодарил все муниципальные службы за слаженную работу в прошедшие праздники. - «Все службы работали очень оперативно. Руководители всех предприятий, в том числе и ресурсоснабжающих, были на постоянной связи. При возникновении вопросов реагировали добросовестно и очень быстро откликались. Большое спасибо правоохранительным органам за обеспечение безопасности, сотрудникам МЧС, ресурсоснабжающим организациям - Саранскгорводоканалу, ПАО «Т Плюс», фирме «ВАТТ», газовой службе».

Мэр Саранска также поблагодарил за работу управляющие компании, отметив, что абсолютное большинство руководителей были на постоянной связи, однако были и такие, кто на связь не выходил, а также недобросовестно исполнял свои обязанности.

«Очень добросовестно все праздники работали наши муниципальные предприятия. В круглосуточном режиме они были задействованы в уборке города. Безмерная им благодарность за это. В связи с этим давайте мы примем решение о премировании дворников и трактористов муниципальных предприятий за работу в прошедшие новогодние праздники. Предприятия должны выплатить дворникам по 5 тысяч рублей, трактористам - 7 тысяч рублей. Важно понять: эти суммы с учетом работы всех 10 дней. Каждый сотрудник должен получить премию пропорционально отработанному времени», - подчеркнул Петр Тултаев.

Подобная рекомендация также будет направлена в адрес руководителей управляющих компаний. «Управляющие компании мы обязать не можем, можем только им порекомендовать. Но они тоже должны премировать своих лучших людей», - сказал мэр города.

Кстати, и сам саранский градоначальник внес свою лепту в уборку города от снега. Как сообщается на сайте мэрии, с личным снегоочистителем он вышел на уборку городских территорий в воскресенье, 10 января. «Не считаю зазорным помочь нашим городским службам. Работы сейчас у них очень много, небольшой участок для уборки решил взять на себя. Навел порядок около дома, решил не останавливаться на этом», - отметил Петр Тултаев.

Результаты расчистки города от снежных завалов также обсуждались в администрации города в минувший понедельник. «Днем 10 января и в ночное время с 10 на 11 января в уборке улиц Саранска было задействовано 213 единиц техники и 1 280 сотрудников муниципальных предприятий и управляющих компаний. В ЕДДС от жителей поступили заявки в основном по уборке дорог в частном секторе города. Все средства и силы муниципальных предприятий будут направлены на расчистку в эти районы города», - доложил директор Департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин.

Главы районных администраций рассказали, что некоторые управляющие компании выводили свои дежурные бригады с самого утра, другие - чуть позже. «Все руководители управляющих компаний находились с нами на постоянной связи. Вчера, например, многие руководители сами участвовали в расчистке вверенных им территорий. Возникают вопросы по расчистке парковок на придомовых территориях из-за большого количества автомобилей. В ближайшие дни управляющие компании вплотную будут заниматься их уборкой», - сказал руководитель администрации Пролетарского района Александр Кузьмин. Он также отметил, что на все поступающие в новогодние праздники заявки по теплоснабжению квартир управляющие компании очень оперативно выходили на адреса.

Руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков подтвердил, что управляющие компании района работали слаженно, однако к некоторым все же есть нарекания. «Управляющая компания «СанТехДом» (директор - Кямкин Р.М. и учредитель Пасинченко Е.А.) все наши звонки игнорировала в течение новогодних праздников, вчера лишь после обеда на уборку вывели не всех дворников, техники не было. Мы связывались с ГЖИ, будет комиссионный выход на многоквартирные дома, обслуживаемые этой компанией, будем принимать по отношению к ним меры».

Руководитель администрации Ленинского района Александр Юткин отметил, что все управляющие компании в центральной и юго-западной части Саранска сработали очень дружно. - «Например, «Домоуправлению № 19» (директор Тарасов А.М.) и «ЖЭК № 18» (директор Сюваткин С.А.) можно высказать только огромную благодарность и признательность за проделанную и очень хорошо организованную работу - руководители лично участвовали в уборке вверенных им территорий, грамотно распределили и сотрудников, и технику. Антигероем вчерашнего дня стала управляющая компания «СанТехДом», которая не вывела на уборку придомовых территорий дворников, не говоря уже о технике. А люди видят этот контраст: придомовая территория соседнего дома расчищена, а у них - нет, естественно, начинаются жалобы».

«Фамилии руководителей этой управляющей компании из года в год стали уже нарицательными. Все остальные находят возможности и как минимум всегда на связи. И если у них нет техники, то при таких снегопадах они ее должны нанимать и людей выводить. Убирать прилегающие к домам территории - обязанность управляющей компании. И они прекрасно это знают. Пожалуйста, свяжитесь с ГЖИ и выходите на адреса. Это их компетенция. Пусть употребляют свою власть в рамках закона. Если нужно, давайте направим обращение в надзорные органы. А теперь они «укрываются за ширмой» - мы малый бизнес, вы нас не кошмарьте. Мы не собираемся кошмарить, пусть они выполняют свои обязанности так, как положено. В данном случае - убирают снег там, где их территория! Мы в прошлом году за них убирали, технику пригоняли, а они деньги получают с людей», - раскритиковал работу «СанТехДома» Петр Тултаев.

Глава города призвал автолюбителей на время расчистки территорий от снега убирать свои машины с парковок многоквартирных домов, а также следовать правилам парковки по четным и нечетным дням. Все это позволит оперативнее и качественнее проводить уборку придомовых территорий и улиц Саранска. «Если видите: идет колонна коммунальной техники, пропускайте ее, а не препятствуйте движению», - призвал мэр Саранска. На период расчистки улиц и вывоза снега, как и в прошлом году, будет применяться практика введения ограничения движения и парковки на проблемных участках.

В заключение снежной темы Петр Тултаев поручил Административно-технической инспекции совместно с Департаментом перспективного развития провести разъяснительную работу с собственниками зданий различных форм собственности о необходимости своевременной уборки снежных навесов и сосулек с крыш, в особенности - над входными группами и над тротуарами.