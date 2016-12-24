Мониторинг продолжается

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в торговых сетях и на транспорте.

С 6 по 10 января должностными лицами Администрации города проведен мониторинг 194 объектов торговли, общественного питания и сферы услуг. «Несмотря на то что рейды у нас проводятся на системной основе, все введенные профилактические меры предприниматели знают, нарушители все равно выявляются. За новогодние каникулы составлено 4 акта фиксации нарушений за отсутствие разметки социальной дистанции и обслуживание покупателей без средств индивидуальной защиты», - доложила начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Составленные акты и фотоматериалы будут направлены в Минэкономики Республики Мордовия для рассмотрения и составления протоколов об административных правонарушениях.

Мобильные группы работников горадминистрации, муниципального предприятия «Горэлектротранс» совместно с сотрудниками полиции на каникулах также выявляли ковид-диссидентов на транспорте. В первую очередь с нарушителями проводилась беседа, и только после категорического отказа пассажира использовать средства индивидуальной защиты на него мог быть составлен протокол. В итоге за время новогодних выходных в общественном транспорте было выявлено 56 нарушителей. 55 пассажиров на сделанные им замечания отреагировали благоразумно и немедленно устранили нарушения, на одного был составлен протокол. Как показывает практика рейдов, больше нарушителей выявляется в транспорте частных перевозчиков.