В городе для Деда Мороза и Снегурочки составили поздравительные маршруты

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С 26 декабря по улицам Саранска в разных микрорайонах города начали свое путешествие Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравляют горожан с приближающимися праздниками.
«Такая акция проводится в Саранске первый год. Однако уже очень хорошо себя зарекомендовала. Акцентирую внимание: Новый год у нас не только на Советской площади. Дед Мороз и Снегурочка должны поздравлять детей и взрослых в разных районах города, их маршруты составляйте с учетом того, чтобы охватить все районы», - отметил Петр Тултаев.
Для исключения скученности городским оперативным штабом по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции было принято решение не проводить новогодние салюты в этом году ни на Советской площади, ни в микрорайонах города.
«5 января всех горожан приглашаем принять участие в Дне здоровья. Все мероприятия будут проводиться на традиционных уже площадках - парке Ленинского района, Пролетарском парке, Экопарке и на площадях в микрорайонах. Каждый сможет покататься на коньках и лыжах, принять участие в конкурсах», - обратился к жителям и гостям Саранска мэр города.
Кроме этого, Глава Саранска поручил проработать вопрос обустройства снежных горок для катания на ледянках, а также подобрать для этого соответствующие площадки.
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