В мэрии Саранска руководители структурных подразделений Администрации города отчитались о ходе уборки города после прошедшего снегопада.

«От городских предприятий было задействовано 237 человек и 112 единиц коммунальной техники. Были незначительные проблемы в центральной части города, но они возникали из-за плотного автомобильного трафика. Снегопад был днем, движение в это время интенсивное, коммунальной технике расчистку производить в таких условиях очень сложно. Но мы справились, управление было переведено в ручной режим: как только трафик спадал, направляли технику на центральные улицы», ­ доложил директор КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрий Дергунов.

Глава города Петр Тултаев напомнил ответственным, что наряду с участками, где проводится уборка в первую очередь, не стоит забывать о подъездах к детским садам, школам, поликлиникам и больницам. - «В целом второй экзамен снегопадом мы выдержали. Дороги чистые. Есть проблемы во дворах. Могу это констатировать. Пожалуйста, соберите управляющие компании, ставьте задачи, ходите сами. Словам верить не стоит! Есть реальность. А реальность такова, что есть проблемы. Не дай Бог потом еще образуется наледь».

Мэр Саранска отметил, что в предновогодние и новогодние дни муниципальные предприятия и управляющие компании должны быть переведены на усиленный режим работы. - «К сожалению, и среди дворников, и среди трактористов наших муниципальных предприятий есть болеющие. Задачи надо выполнять, но при этом надо беречь сотрудников. В усиленном режиме работают все службы. И я вижу, что все люди на местах, не считаются со своими выходными».