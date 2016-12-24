Контрольная закупка от мэра

Петр Тултаев оценил организацию ярмарок в Саранске

В минувшее воскресенье в Саранске прошли очередные ярмарки выходного дня, возобновившие свою работу в столице Мордовии после долгого перерыва.

«На мой взгляд, все ярмарки прошли организованно, спокойно, - отметил мэр города Петр Тултаев. - Покупателей было немало. Такого ажиотажа, как на первой ярмарке, на последующих не было. Были очереди за яйцами, причем только одного производителя. Чем они отличаются - для меня загадка. Раньше, например, наоборот, горожане выстраивались в очереди за аналогичной продукцией другого предприятия. Я даже делал контрольную закупку, чтобы сравнить. Разницы не увидел. На прошедших ярмарках яйца были представлены в достаточном количестве. Спасибо за это производителям. Ярмарки позволили горожанам сделать покупки к предстоящим праздникам по приемлемым ценам».

«На прошедшей вчера ярмарке в достаточном количестве был представлен и сахар. У производителей осталось нераспроданным немного мяса», - доложила на оперативном совещании начальник Управления потребительского рынка и предпринимательства Людмила Данилова.

Петр Тултаев поблагодарил за работу на ярмарках выходного дня задействованных сотрудников Администрации города, а также представителей правоохранительного блока.

Мэр Саранска напомнил о том, что после окончания работы ёлочных базаров нельзя допускать того, чтобы первого января деревья оставались в местах продаж брошенными. - «Оставшиеся ёлочки можно отвезти в зоопарк, и настоятели храмов просили на Рождество. В этой связи большая просьба и к горожанам: не выбрасывайте с балконов после Нового года ёлки, как, к сожалению, иногда бывает. Утилизировать нужно соответствующим образом».