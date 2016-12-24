Петр Тултаев призвал воздержаться от новогодних походов в гости

Локомотив производства
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
Завершая последнее в 2020 году оперативное совещание в Администрации города, Петр Тултаев высказал слова благодарности подчиненным и всем горожанам за работу. «Работы было много, но мы выполнили все обязательства, стоящие перед нами в текущем году.
Добра, мира и здоровья всем, - сказал Глава Саранска. - И еще нужно напомнить, что праздничных салютов, привычных для нас и радующих, не будет, к сожалению. Это необходимость. У нас масса мероприятий - и культурных, и спортивных, и для детей, и для взрослых, связанных с пребыванием на свежем воздухе, пожалуйста - приходите, участвуйте. В новогоднюю ночь хотелось бы, чтобы все мы воздержались от походов в гости и, конечно, от приглашения к себе в гости. Только самые близкие и родные. Это непривычно и не совсем просто, но это необходимо. Чтобы не получилось, что 1, 2, 3 января массово вся эта компания окажется на больничной койке. Очень много случаев, свидетельствующих об этом. Поэтому - лучше воздержаться».
Врио Главы Мордовии Артём Здунов оценил масштабы производственных мощностей ОАО «Рузхиммаш»
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