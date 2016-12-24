Мэр Саранска Петр Тултаев поручил передать в медицинские учреждения еще 5 автомобилей Администрации города и подведомственных предприятий в дополнение к ранее переданным 11 машинам.

«Начнутся новогодние каникулы, машины очень нужны участковым терапевтам. Это позволит врачам оперативнее реагировать на вызовы наших жителей. Срочно проработайте и решите этот вопрос, - распорядился градоначальник. - Ничего страшного в этом для нас нет, мы и пешком походим!».

Переданные ранее медицинским учреждениям от Администрации Саранска автомобили работают при городских поликлиниках - как детских, так и взрослых, а также на станции скорой медицинской помощи.