В Саранске перенесли ярмарки на 27 декабря

В связи с рабочим днем 26 декабря ярмарки в Саранске будут проведены 27 декабря. Они состоятся на площадках по следующим адресам: ул. Энгельса в районе МОУ «Лицей №26», пересечение улиц Пролетарской и Коммунистической (парковка у РДК), ул. Веселовского (между ДК «Луч» и рынком «Ринг»), ул. Косарева в районе домов №76, №78, №80, включая парковку напротив магазина «СПАР».

Время работы ярмарок – с 7:00 до 13:00.

В связи с изменением даты проведения ограничение движения на обозначенных ранее участках переносится на 27 декабря.

Торговля на ярмарках будет организована с максимальным соблюдением профилактических мер и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Между торговыми местами будет выдержано расстояние от 4,5 до 5 метров, участники ярмарки перед началом работы пройдут «входной фильтр» - термометрию.

Всем посетителям ярмарок выходного дня необходимо соблюдать масочно-перчаточный режим и социальную дистанцию.