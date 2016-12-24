«Дезинфекцию ослаблять не стоит»

Наш город

На совещании в мэрии в понедельник главы районных администраций доложили о мониторинге по качеству дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах.

Во всех районах города эта работа ведется на регулярной основе, есть незначительные замечания по качеству санитарной обработки, однако управляющие организации оперативно исправляют все недочеты. «Впереди длинные выходные, люди чаще будут находиться дома, поэтому дезинфекцию ни в коем случае ослаблять не стоит», - подчеркнул мэр Саранска.

Сотрудниками Администрации города продолжается проверка точек общепита, объектов торговли на соблюдение установленных профилактических мероприятий. За прошедшую неделю проверено 73 объекта, составлен 1 акт фиксации нарушений (в аптеке производилось обслуживание покупателя без перчаток).

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