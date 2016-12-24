Федеральная программа «Жилье» дотянулась до Николаевки

Строительство инженерной инфраструктуры в рабочем поселке Николаевка к западу от существующей застройки требует больших финансовых вложений, и без помощи федерального центра городской бюджет не сможет выполнить весь комплекс работ.

Об этом во время встреч с собственниками земельных участков открыто говорили представители Администрации города.

Во время встречи с собственниками земельных участков в прошлом году Петр Тултаев пообещал, что будет сделано все возможное, чтобы эта территория была включена в федеральную программу «Жилье», которая предполагает строительство дорог, сетей водоснабжения и канализования.

«Подтверждающее письмо о включении в программу и выделении бюджетных ассигнований пришло из Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, - доложил на оперативном совещании в понедельник в Администрации города начальник Управления строительства Алексей Верочкин. - Работы будут проводиться поэтапно до 2024 года включительно. Программа предусматривает строительство автомобильных дорог с 2021 года, сетей водоотведения - в 2022 году, сетей водоснабжения - в 2023 году».

Уже в 2021 году в рамках этого федерального проекта предусмотрено строительство автомобильных дорог в рп. Николаевка (к западу от существующей застройки) по улицам Кольцевая, Малая кольцевая, Дачная, Уютная, Цветочный переулок.

Кроме этого, в рамках программы «Жилье» до 2024 года инженерные сети (автомобильные дороги, сети водоснабжения и водоотведения) будут построены южнее территории Ботанического сада до поселка Пушкино, в поселках Пушкино и Добровольный.

«Все предусмотренные законодательством процедуры и весь комплекс мероприятий для реализации требований программы должны быть выполнены своевременно. Строительство инженерных сетей в таком объеме - огромная поддержка для нас со стороны федерального центра и лично Президента страны», - сказал Петр Тултаев.