Проезд подорожает

С 1 января 2021 года в Саранске стоимость проезда в общественном транспорте по муниципальным маршрутам, обслуживаемым муниципальным предприятием «Горэлектротранс», возрастет на один рубль.

«В муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты цена билета составит 23 рубля, при оплате проезда наличными кондуктору в салоне транспортного средства - 24 рубля», - доложил на оперативном совещании в понедельник в Администрации города начальник Транспортного управления Игорь Белорунов.

Также в Саранске продолжается мониторинг соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и легковом такси. Игорь Белорунов сообщил, что за минувшую неделю проверено 357 единиц общественного транспорта, выявлено 114 нарушителей, которые на месте устранили замечания - надели маску или перчатки, на одного пассажира составлен протокол. «Кроме этого, продолжаются проверки такси на соблюдение масочно-перчаточного режима и наличие в салоне дезинфицирующих средств. Ситуация за последнее время в такси улучшилась: как минимум и у водителей, и у пассажиров есть маски. За прошедшую неделю замечания высказаны 7 водителям, на троих составлены протоколы», - сказал Игорь Белорунов.

Петр Тултаев обратил внимание начальника Транспортного управления на то, чтобы в предстоящие новогодние праздники общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, работал без сбоев. - «Соберите всех перевозчиков, обратите на это внимание. В особенности это касается 1 января. Горожане будут пользоваться общественным транспортом, поэтому он должен работать без сбоев, ритмично».