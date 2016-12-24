На совещании в Администрации города обсудили подготовку к новогодним праздникам

Глава Саранска Петр Тултаев подчеркнул, что все запланированные праздничные мероприятия должны пройти организованно. - «Все мы - люди, все - человеки, и эпидемия, конечно, накладывает отпечаток на настроение. Организаторам различных мероприятий необходимо создавать веселое настроение у горожан всеми доступными способами. Главное условие всех развлечений - бесконтактность. В первую очередь, мы делаем упор на семейный отдых».

Главы районных администраций доложили, что во всех микрорайонах города залиты катки, работают пункты проката спортивного инвентаря, на главных площадях начинают работать буфеты и точки общепита.

«На площади по улице Коваленко отличный каток. Мониторинг по итогам прошлой недели показал, что чаще всего посетители приходят со своими коньками», - доложил руководитель администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

Руководитель администрации Октябрьского района Сергей Мальченков рассказал, что обустройство катка в Юбилейном завершен. - «В этом году он перенесен в 1-й микрорайон, размещен в районе корпуса № 3 многоквартирного дома № 75 по улице Волгоградской. Место катания очень популярно, катающихся детей здесь всегда очень много. Прокат спортивного инвентаря востребован. Жители этого микрорайона высказывали благодарность за это решение».

Петр Тултаев акцентировал внимание глав районных администраций на том, чтобы за катками, в том числе и в предстоящие новогодние праздники, тщательно следили. - «На всех площадях в микрорайонах города каждый отдыхающий должен найти занятие по душе. Предлагайте как можно большему количеству предпринимателей поработать в ваших районах на площадях. Они могут организовать катание на лошадях, пони, работу аттракционов, точек общепита. Пусть выставляются, если у них есть такая возможность и желание. Напомню: арендная плата с них в данном случае не взимается».

В новогодней программе, в которую внесены незначительные изменения, предусмотрены различные мероприятия. Открытие ёлок на площадях в Саранске состоится 25 декабря, в этот же день в разных районах города откроются резиденции Деда Мороза, заработает почта Деда Мороза. С 26 декабря Главный Волшебник и его внучка будут поздравлять горожан на улицах Саранска, 27 декабря состоится городской турнир по хоккею с шайбой, в последние дни декабря на Советской площади предусмотрены спортивные игры и состязания.

31 декабря на Советской площади мероприятия начнутся в 15:00. Здесь пройдет марафон новогодних спортивных игр, будет вестись трансляция гала-концерта мастеров искусств Республики Мордовия, будут работать театрализованные мобильные площадки, а также прозвучит новогоднее поздравление врио Главы РМ Артёма Здунова.

Чтобы не создавать скученность, организаторами принято решение не проводить новогодний салют на Советской площади и на площадях в микрорайонах города.

Программа новогодних мероприятий стартует 25 декабря и рассчитана на все новогодние праздники - до 10 января включительно.

«Давайте больше улыбаться и настраивать себя для встречи нового, 2021 года. С сегодняшнего дня накладывается мораторий на плохое настроение!» - резюмировал Глава города.