Саранская администрация отвечает на вопросы граждан о благоустройстве города

Жители столицы заботятся о том, чтобы их город был красивым и комфортным. Поэтому обо всех проблемах, возникающих на улицах, немедленно сообщают в соцсетях.

Обращения фиксируются аналитической системой «Инцидент менеджмент» и направляются в ответственные ведомства для принятия мер.

Недавно в одном популярном паблике ВКонтакте появился комментарий от местной жительницы. Она пожаловалась, что еще летом на ул. Сущинского был опрокинут один из остановочных павильонов, после чего городские службы убрали его, но так и не установили новый.

«В дождь да ветер очень «уютно» простаивать на голом пятачке в ожидании чуда», – пишет женщина.

Обращение было направлено в администрацию Саранска. Ее представители пояснили, что сейчас в городе проводится установка остановочных павильонов, и на указанной автобусной остановке он уже размещен, а все оставшиеся установят до конца месяца.

«Это настоящий подарок, – ответила автор жалобы. – Спасибо от всех пассажиров!»

Если вас интересуют вопросы, связанные с благоустройством или с другими проблемами, обязательно задавайте их в соцсетях. Расскажем, что сделано.