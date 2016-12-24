Необходимо ли отказываться от алкоголя на период вакцинации от коронавируса?

Фото РИА НОВОСТИ Александр Кряжев

Как сообщают «РИА Новости», директор исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью отказываться от алкоголя в этот период необязательно.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила необходимость не употреблять спиртное на протяжении 66 дней, пока проводятся оба этапа вакцинации: за две недели до начала, 21 день после первого этапа и еще 21 – после второго.

Александр Гинцбург опроверг ее слова, сообщив, что алкоголь можно употреблять в разумных количествах, но отказаться от него на три дня после каждого укола.

Также он подчеркнул, что это относится не только к «Спутнику V», но и к любой другой вакцине, так как чрезмерное употребление алкоголя снижает иммунитет и эффективность препаратов.

В Мордовии уже началась вакцинация граждан от коронавируса. На сегодняшний день привито 272 человека.