Необходимо ли отказываться от алкоголя на период вакцинации от коронавируса?

Красота в кредит
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Фото РИА НОВОСТИ Александр Кряжев
Как сообщают «РИА Новости», директор исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что полностью отказываться от алкоголя в этот период необязательно.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила необходимость не употреблять спиртное на протяжении 66 дней, пока проводятся оба этапа вакцинации: за две недели до начала, 21 день после первого этапа и еще 21 – после второго.
Александр Гинцбург опроверг ее слова, сообщив, что алкоголь можно употреблять в разумных количествах, но отказаться от него на три дня после каждого укола.
Также он подчеркнул, что это относится не только к «Спутнику V», но и к любой другой вакцине, так как чрезмерное употребление алкоголя снижает иммунитет и эффективность препаратов.
В Мордовии уже началась вакцинация граждан от коронавируса. На сегодняшний день привито 272 человека.
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