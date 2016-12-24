«Когда покупатели в магазинах или на рынках стоят без масок - это недопустимо»

В Саранске продолжаются рейды по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте и на объектах торговли.

О ходе санитарного мониторинга на оперативном совещании в Администрации города доложили руководители профильных структурных подразделений.

«За минувшую неделю группами мониторинга Администрации города совместно с сотрудниками полиции и муниципального предприятия «Горэлектротранс» проверено 384 единицы общественного транспорта, на месте нарушителями устранено 146 замечаний, составлено 9 протоколов. Также проводятся проверки легкового такси. Вынесено 14 замечаний, составлено два протокола на водителей такси», - сообщил начальник Транспортного управления Игорь Белорунов. Кроме этого, во время рейдов проверяется и наличие дезинфицирующих средств в салонах такси. Водителям служб такси выдаются памятки о проведении обязательной санитарной обработки салона автомобиля с использованием дезинфицирующих средств после завершения каждого рейса.

Управлением потребительского рынка и предпринимательства Администрации города проводится мониторинг объектов торговли и сферы обслуживания. С 7 по 11 декабря проверен 91 объект, за нарушение масочно-перчаточного режима составлено 2 акта фиксации нарушений.

«Я часто бываю на Центральном рынке. Все посетители практически всегда в масках и перчатках. Не видел людей без средств индивидуальной защиты, необходимость соблюдения профилактических мер понимают, - сказал Глава города Петр Тултаев. - В то же время на ярмарке выходного дня на Юго-Западе женщина обвинила власть в том, что маски и перчатки - это надуманное, что чиновники держат людей на поводке, что болезни никакой нет. Всем миром пытались доказать обратное - бесполезно. Удивительно: в наше время есть такие люди. Мы должны доказывать, что меры предосторожности необходимо соблюдать. Абсолютное большинство людей с пониманием относятся, но тем не менее есть немало случаев, когда нарушаются элементарные правила. Когда покупатели в магазинах или на рынках стоят без масок - это недопустимо. И необходимость соблюдения масочно-перчаточного режима - это не выдумка чиновников».

Мэр Саранска отметил, что рейды по проверке соблюдения профилактических мер необходимо продолжать.